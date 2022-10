Tartu loodusmajas tuleb kliima- ja rahvakogude sügiskool

Rohetiiger on sektoritevaheline koostööplatvorm, mille eesmärk on luua tasakaalus majanduse mudel Eestile ja maailmale. Rohetiiger teeb koostööd neljal suunal: nendeks on ettevõtjad, avalik sektor, vabakond ja üksikisikud. Et rohepöördel oleks elanike seas suurem toetus, on Rohetiiger korraldanud Eestis kaks kliimakogu ning jätkab nendega lähiaastatel. Praegu käivad läbirääkimised Tallinna ülelinnalise kliimakogu korraldamiseks.