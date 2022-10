Lääne-Harju vald esindab Eestit Euroopa ringmajandusvõrgustikus

«Esitasime oma taotluse programmiga liitumiseks, sest haarame kõigist sellistest võimalustest kinni, mis aitavad meie piirkonda keskkonnasäästlikumaid võimalusi ja lahendusi luua. Olla välja valitud tähendab meile palju. Usun, et siit sünnivad uued edulood, mis on inspiratsiooniks ka teistele piirkondadele ning seega mõjutavad positiivselt kogu Eesti ponnistusi ringmajandusele üleminekuks,» ütleb Lääne-Harju vallavanem Jaanus Saat. Ta lisab, et senine rohevalla pagas aitab kindlasti kaasa nii uute rahvusvaheliste kontaktide loomisele kui ka Lääne-Harju lugude tutvustamisele mujal Euroopas.

Keskkonnaministeeriumi asekantsler Kaupo Heinma ütleb, et selle otsuse järel on Lääne-Harju vallal potentsiaali tõusta ringmajandusele ülemineku teerajajaks teistele kohalikele omavalitsustele. ”Oma seniste tegevustega on Lääne-Harju näidanud, et nad on õige omavalitsus meid Euroopa tasandil esindama. Seda näitab kindlasti ka asjaolu, et Keskkonnaministeeriumi ja Lääne-Harju vahel on sõlmitud sellel aastal vaba tahte leping. Julge pealehakkamine, erinevate võimaluste otsimine ja nende kasutamine viivad sihini.”