ŠOKEERIV ⟩ Pool tuhat Uus-Meremaal randunud vaala hukkus

Vaalad randusid kaugetel Chathami saartel, kus on umbes 600 elanikku ja mis asub umbes 800 kilomeetri kaugusel Uus-Meremaa peasaarest idas.

Grover ütles, et kauge asukoha tõttu ei saanud nad mobiliseerida vabatahtlikke vaalade ujutamiseks, nagu nad on teinud varem sellistes olukordades.

Looduskaitseministeeriumi merenõunik Dave Lundquist ütles, et Chathami saartel on vaalade aktiivne tagasi vette viimine hairünnakute tõttu ohtlik ja üldiselt seda ei tehta, mistõttu eutaniseerimine on parim valik.