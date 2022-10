Nõukogude ajal tekkinud reostuse eemaldamine maksab riigile sadu miljoneid

Keskkonnaministri sõnul käib töö selle nimel, et vajalik raha veemajanduskavades nõutud investeeringuteks ka leida. «Muude keskkonnaprobleemidega tegeledes ei tohi vett jätta tagaplaanile. Puhas vesi on eluks hädavajalik nii tänastele kui ka tulevastele põlvedele ning seda ka väiksemates ning keskustest kaugemates paikades. Peame järjepidevalt seisma selle eest, et meie veevarud säiliks ja oleks puhtad,» lausus Madis Kallas.

Iismaa sõnul halvendavad pinnaveekogude seisundit kõige enam toitained ja taimekaitsevahendid põllumajandusest, paisutõkestused, maaparandustööd ning tööstusest ja jääkreostusest vette sattuvad ohtlikud ained. Nende mõjude maandamist on tegevuskavasse kõige enam kavandatud. «Kõige kulukam on jääkreostuse eemaldamine. Näiteks plaanime puhastada Kohtla jõe suuet ning likvideerida Ämaris endise Nõukogude Liidu sõjaväelennubaasi kütusehoidlast pärinevat reostust.

Endiselt on Eestis veel väheseid kohti, kuhu tuleb veekogude seisundi parandamiseks rajada ühiskanalisatsioon või seda uuendada. «Et vähendada toitainete sattumist Haapsalu rannikuveele, peab rajama ühiskanalisatsiooni Herjava külla. Jõgeva vallas Luua külas tuleb aga ühiskanalisatsioonisüsteemi uuendada, et Kaiavere järve seisund saaks paraneda,» tõi Iismaa paar näidet.

Veemajanduskavades on Eesti veed jagatud majandamisüksusteks ehk veekogumiteks. Eestis on määratud 744 pinnaveekogumit ja 31 põhjaveekogumit. Veekogumid on omakorda jagatud arvestades veekogude valgalade hüdroloogilisi piire kolme vesikonda: Lääne-Eesti, Ida-Eesti ja Koiva vesikond. Iga vesikonna kohta on koostatud veemajanduskava ja meetmeprogramm. Nende kokkupanekul osalesid Keskkonnaministeerium, Eesti Keskkonnauuringute Keskus, Keskkonnaamet, Keskkonnaagentuur, Maaeluministeerium, Sotsiaalministeerium, Põllumajandus ja Toiduamet, Maves OÜ, kohalikud omavalitsused ja erinevad huvirühmad.