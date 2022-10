ÜRO tegi Austraaliale kliimamuutuste eiramise eest trahvi

Komisjon ütles, et vaatamata mõnele abinõule, mida Austraalia kaalunud on (nagu neljale saarele tulevasel aastal loodavad muulid), peab riik võimalike inimkaotuste vältimiseks veel täiendavaid meetmeid rakendama.

Mis pärismaalastele võidu tõi?

Komisjon uuris, kuidas keskkonnamuutused saarlaste võimet oma kultuuri viljeleda mõjutavad. Selgus, et nende saarte rahvad ei saa oma traditsioone ja kombeid üheski teises kohas jätkata, sest need on kohaliku maa ja vetega niivõrd põimunud. See tähendab, et kohanemine, mis hõlmaks inimeste ümberpaigutamist, eraldaks need inimesed oma kultuurist.