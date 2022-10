Teadlaste esialgne hinnang: metsastatistika koostamine käib usaldusväärsel meetodil

Valminud vahearuandes märgivad teadlased, et kahte sorti mõõtmisalade kasutamine paistab otstarbekas. Alaliste mõõtmisalade kasutamine aitab täpsemini arvutada metsa juurdekasvu. Sealsete puude korduva mõõtmisega saab väärtuslikku informatsiooni, mille põhjal on võimalik koostada tulevikuprognoose ning hinnata näiteks ilmastiku mõju metsale.

Teadlased pööravad vahearuandes tähelepanu ka etteheidetele, et SMI-s on liiga palju subjektiivsust.

Ajutiste mõõtmisalade kasutamine aitab teadlaste hinnangul samas vähendada riski, et alalistest punktidest saadud andmed ei anna terviklikku ülevaadet metsade tegelikust seisukorrast. Samuti saab niiviisi osaliselt maandada riski, mis on seotud alaliste proovitükkide koordinaatide võimaliku avalikuks tulekuga. (Kui metsaomanik saab teada, et tema metsas on alaline mõõtmisala, võib see mõjutada tema otsust seal metsa raiuda või mitte raiuda, mis omakorda võib kahjustada metsastatistika usaldusväärsust.) Lisamärkusena seisab vahearuandes, et alaliste mõõtmisaade koordinaadid peaksid olema salajased.