Eesti Loomakaitse Selts kutsub valima loomasõbralikku ja -vaenulikku tegu

Sellel aastal oli loomasõbralike kandidaatide hulgas palju just neid, mis olid seotud abiga Ukrainale, teatas ELS-i esindaja teisipäeval. Vaenulike tegude valik oli kahjuks väga lai. Inimestele jäid ette nii lemmikloomad, põllumajandusloomad kui ka metsloomad.

«Inimesi ootab ees raske valik, kuna positiivsete tegude eest tahaks tunnustada ju neid kõiki ja keeruline on ka valida seda kõige loomavaenulikumat tegu, sest paratamatult on üleüldiselt kurb näha, et neid endiselt lauale tuleb ja kahjuks palju,» lisas ELS- i otsese abistamise juht Elis Järvsoo.

Tänavu aset leidnud kõige eeskujulikumast ja kõige enam taunitavast avalikkuse tähelepanu pälvinud tegudest valisid ELS-i inimesed välja kummaski kategoorias kolm tegu, millele saavad kõik oktoobri lõpuni oma hääle anda.

Loomasõbraliku teo kandidaadid on loomaarstid, kes aitasid oma vabast ajast Eesti Loomakaitse Seltsil steriliseerida ja kastreerida Kihnu kassid; lapsed, kes kutsusid politseinikud toonekurele appi ning Eesti loomaarstid, kes aitavad Ukraina põgenike loomi.

Loomavaenuliku teo kandidaadid on Tartu varjupaik, kus pandi magama 21 Setomaalt päästetud koerast juba päästmise päeval 13 koera; kurgede tapmine Järvamaal ning vana, haisva ja nõrkenud koerakese viskamine õue varestele söögiks.

Kolme valitud loomasõbraliku teo sekka ei pääsenud Helen Woodward Animal Centeri annetas Eesti Loomakaitse Seltsile Ukraina loomade aitamiseks suure summa; Tallinna linn korraldas koos Eesti Loomakaitse Seltsiga juba kolmanda Rahvusvaheline loomakaitse konverentsi; Päite loomapargi tegevus ja Nähtamatute loomade poolt Ukraina varjupaiga loomade päästeoperatsioon. Loomavaenulikest tegudest jäid avalikult hääletuselt välja Loonalaiul hukkunud veiste juhtum; Kalana suurfarmi jõereostus, mis tappis tuhandeid kalu; julmur lasi rebasele noole läbi selgroo ega lõpetanud looma piinu, naise peale vihastanud Läänemaa mees rebis naise papagoidel pea otsast; Laagris püüdis mees nööriga tiigist pardi ja tappis linnu lapse silme all; metsa alla visatud vastsündinud kutsikad.

Oma hääle saab anda loomasõbralikuma ja -vaenulikuma teo kandidaatidele oktoobrikuu jooksul. Novembris kuulutab ELS hääletuse tulemuste põhjal välja kaks kõige enam hääli saanud tegu: 2022. aasta kõige loomasõbralikuma ja -vaenulikuma teo. Hääletada saab anda siin.