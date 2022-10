Ettevõtjad ja teadlased arutlevad Narvas rohepöörde üle

Tartu Ülikooli Narva kolledž on teinud Ida-Virumaa ettevõtjate seas uuringu, et selgitada välja nende hoiakud ja ootused seoses rohepöördega. Seminaril tutvustab selle uuringu tulemusi Narva kolledži majandusteaduse lektor, seminari peakorraldaja Jelena Rootamm-Valter.

«Küsitlus näitas, et teadlikkust rohepöördest peab piisavaks vaid 20 protsenti ettevõtjatest. Ometi toob rohepööre ettevõtjate arvates muudatusi kaasa lausa 80 protsenti ettevõtete tegevusele,» sõnas Rootamm-Valter. «Ettevõtjate teadlikkust on vaja lähiajal märkimisväärselt parandada. Seminar on selleks hea võimalus, sest siin saab teadmisi ammutada Põhjamaade headest praktikatest ja otsida sobivaid lahendusi ka aruteludes teiste Ida-Virumaa ettevõtjatega,» lisas ta.