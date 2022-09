VÄRSKE UURING ⟩ Eesti poodides jagatavad plastpakendid rahastavad Putini sõda

Uurimisprojekti «Winter Is Coming: Plastic Has To Go» («Talv tuleb: peame plastist vabanema») Eesti-poolse koordinaatori, Teeme Ära Sihtasutuse juhi Kadi Kenki sõnul näitab eile avaldatud uuring, et Vene naftast ja gaasist vabanemisel on Euroopa Liit jätnud plastitööstuse lubamatult kahe silma vahele.