Rohetehnoloogia konverentsil tutvustavad ettevõtjad oma nutikaid lahendusi

Viienda GreenEST Summiti eesmärk on anda rohepöördele veelgi suuremat hoogu. Seekord on programmis neli teemat - mobiilsus, energia, tööstuslik tehisintellekt ja robootika ning ringmajandus. «Meil on kahe päeva jooksul enam kui 30 esinejat, sealhulgas erinevate ettevõtete juhid, uuringute autorid, sotsiaalmeedia mõjuisikud,» ütleb konverentsi tegevjuht Mari Juk.