Viis nippi, kuidas oma kodune toidulaud keskkonnahoidlikumaks muuta

Mõne loomse toidu asendamine taimsega on lisaks keskkonnale tähtis ka tervise seisukohast. Toitumisteadlased ja rahvatervise asjatundjad kordavad aina, et meie toidus on endiselt äärmiselt vähe taimseid tooteid. Tervise Arengu Instutuudi 2020. aastal korraldatud Eesti täiskavanud rahvastiku tervisekäitumise uuringu (TKU) põhjal saab väita, et keskmiselt sööb minimaalses soovituslikus koguses (200g) puuvilju ja marju 51 protsenti küsitletud eestimaalstest. Samal ajal minimaalse päevase köögiviljade tarbijate osakaal jäi viimase seitsme päeva jooksul 33% juurde. Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) soovitab tarbida puu- ja köögivilju keskmiselt neli kuni viis korda päevas.

Nende uuringute kohaselt on näiteks leedulaste toidus ikka veel liiga palju rasva – rasvast pärinevad kalorid moodustavad kogu toidu energiaväärtusest 42,9 protsenti soovitusliku 25–35 protsendi asemel. Samuti tarbime rohkem lihtsüsivesikuid, kui peaksime. Ja kuigi meie tervist toetavate puu- ja köögiviljade tarbimine suureneb, ei söö me neid piisavalt.

Valmistage ise

Paljudele on selge, et kodus toidu valmistamine tagab lihtsama ja tervislikuma toitumise. Lisaks on kodus toidu valmistamine tervislikum planeedi jaoks.

Seda sellepärast, et kui valmistate toitu kodus, saate valida ise koostisosad, kasutades vähem toitu ja energiat. Teil on võimalik valida keskkonnasäästlikumalt toodetud, orgaanilisi koostisosi, millel on keskkonnale väiksem mõju, samas kui valmistoitu tellides pole teada, kust kasutatud koostisosad pärinevad ja kuidas need valmistati.