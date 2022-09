Tallinlased saavad linnalt biojäätmete kodukompostrid ja mahutid

Biojäätmete tekkekohal liigiti kogumine tuleb kõikjal Eestis korraldada hiljemalt 2023. aasta lõpuks, kuid Tallinn plaanib seda teha juba kevadel. «Kui biojäätmed on korralikult eraldi kogutud, on kõiki jäätmeid tõhusam käidelda. Biojäätmed ise on vajalik ressurss ning nende eraldi kogumine hoiab ära ka teiste jäätmete riknemise või kasutusefektiivsuse langemise,» selgitas abilinnapea Joosep Vimm.