Keskkonnakaitsjad: lõppegu puidupõletamine taastuvenergia sildi all

«Küttepuude hinnatõusu ja puidu kui tooraine nappusega seoses on olnud aina enam juttu sellest, et me peaksime piirama küttepuidu eksporti. Parim viis selle saavutamiseks on taastuvenergia direktiivi muutmine, võttes metsa biomass sealt välja,» ütles PEM-i esindav Liina Steinberg.