Kui popiks saab pakendite korduskasutus? Rimi ja Ringo piloteerisid korduspakendid kolmes kaupluses

Korduspakendi kasutamine on lihtne - haara pakend, täida meelepärase toidu või joogiga ja pärast kasutamist tagasta karp Ringo kogumiskasti, mida Tallinnas on juba kahesajas asukohas.

«Piloot kestab 6 kuud, valisime sellised kauplused, kus meie meelest juba käib rohkem keskkonnateadlikke inimesi. Esiti on see muidugi suur muutus, kuid tänaseks ei kahtle enam keegi korduskasutuse vajalikkuses. Teiseks on kindlasti meil endal ka põnev näha, kui paljud siis ikkagi on valmis korduspakendit kasutama, kuid usume, et selline piloot meeldib ka meie klientidele,» ütles Rimi vastutustundliku ettevõtluse juht Katrin Bats.