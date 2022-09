VIDEO ⟩ Elu tärkab mullast

Mulla peale enamasti inimesed igapäevaselt ei mõtle, igapäevarutiinis ei märka ja väärtusta, kui just ei ole tegu põllumehe või hobiaednikuga. Keskkonnaagentuuri andmehalduse ja seire funktsioonijuht Svetlana Pudova nendib aga, et mulla koostis ja kvaliteet mõjutab meid kõiki. «See on pinnas puhta toidu kasvatamiseks ja tähtis kliimasüsteemi element. Muld on ookeanide järel suuruselt teine CO2 ladu ehk siduja. Vältides mullastiku kvaliteedi langust panustame ka iseenda heaolu säilimisse,» rõhutab Pudova.