Targa linna lahendusi saab pealinnale pakkuda 15. septembrini

Tallinna linn koostöös teadus- ja ärilinnak Tehnopoliga ootab ettevõtteid osalema innovatsioonikonkursil, mille eesmärgiks on leida targa linna lahendusi, mis muudavad linna teenuseid ja keskkonda nii elanike kui ka külastajate jaoks mugavamaks. Sel aastal investeeritakse targa linna lahendustesse rekordiliselt kuni 100 000 eurot.

Tallinna abilinnapea Joosep Vimma sõnul soovib linn katsetada uuenduslikke mudeleid ja teenuseid näiteks planeerimise, ehituse ja liikuvuse valdkonnas. «Tahame targad lahendused oma linlaste ja külaliste heaks tööle panna võimalikult kiiresti. Seega on sellised katsetamised väga olulised, et ise aktiivselt tulevikulinna kujundada,» ütles Vimm. «Tallinnovation konkurss toimub juba kolmandat aastat ja otsustasime see aasta innovatsioonifondi kogusummat kahekordistada. Samuti suurendasime ühe ettevõtte maksimaalset toetusmäära kaks korda,» rääkis Vimm.

Innovatsioonikonkursiga võtab Tallinn kasutusele nüüdisaegsed targa linna lahendused, mis muudavad linna kaasaegsemaks, inimsõbralikumaks, säästlikumaks ja kaasavamaks. Ettevõtmine elavdab linna ja tehnoloogiaettevõtete koostööd, luues võimalusi uudsete riistvarapõhiste toodete ja teenuste testimiseks, kasutamiseks ja arendamiseks.

Innovatsioonikonkursist on oodatud osa võtma Tallinnasse registreeritud ettevõtted. Idee esitanutel on võimalus saada rahaline toetus, piloteerida oma projekti, saada Tallinna linnalt kontakte, nõuandeid ja vahendeid ning kasutada Tehnopoli mentorite võrgustiku tuge. Oodatud on nii rahalist kui ka mitterahalist panust vajavad ideed, näiteks e-lahenduste testimine, andmete kogumine jm. Innovatsioonifondi suurus 2022. aastal on 100 000 eurot.