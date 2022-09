Kasahstan kavatseb 2025. aastal lasta loodusesse Amuuri tiigrid

Ministri sõnul elasid Kasahstani aladel kuni eelmise sajandi keskpaigani turaani tiigrid, kes nüüd on välja surnud. Uuringute järgi on amuuri tiigrid turaani tiigritele geneetiliselt kõige lähedasemad.

Kasahstan alustas jõupingutusi tiigripopulatsiooni taastamiseks juba 2010. aastal. Valitsus on loonud Balhaši järve piirkonda spetsiaalselt kaitstud loodusala, mille pindala on 415 tuhat hektarit ning kus on ametis 64 töötajat.