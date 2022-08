Viies maailmakoristuspäev pühendub veekogudele, randadele ja metsadele

«Meie kui inimkonna üks suurim probleem on see, et meil pole enam sidet loodusega. Me ei tunne end kui osa loodusest, vaid pigem selle tarbijana. Me kasutame ressursse ja mõtleme, kuidas saaks loodus meid teenida,» märkis tabavalt globaalset koristust korraldava Eesti keskkonnaorganisatsiooni Let’s Do It Worldi tegevjuht Anneli Ohvril.

Naise hinnangul on eestlased end roheuimaga uinutanud. «Kujutame end ette väga keskkonnateadlikena. Arvame, et oleme väga roheline rahvas: käime metsas ja seenel, korjame marju, meil on suvilas oma peenar ja sügisel näitame kõik Facebookis oma hoidiseid. See on meie rohekuvandi aluseks.»

Tegelik olukord näitab tihti vastupidist.

Eesti koristuse eestvedaja Elike Saviorg utsitab kaasmaalasi kodumugavustest välja tulema ja pilti oma silmaga kaema. «Nagu ütles Anneli: oleme valmis loodust kasutama: käime ujumas, marjul, päevitame rannaliival, kuidas kas loodusele midagi tagasi anname?» mõtiskles ta.

Let’s Do It Worldi 164-liikmelise võrgustiku president Heidi Solba tõdes, et koristuspäev on tähtis ja motiveeriv üritus, mis teeb keskkonna puhtamaks, mitte puhtaks. Nii jätkub maailmakoristuspäeva korraldamise kõrval haridusprogramm ja üleüldine teabe jagamine, tõstmaks kogukondades teadlikkust. «Ühisüritused ei muuda ainult ümbritsevat, vaid ühiskondlikku mõttelaadigi – see on maailmakoristuspäeva juures kõige tähtsam,» sõnas Solba.