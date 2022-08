EL-i ökomärgise juubeliaasta toob mitmesse linna näitus-töötoa

«Eestimaalased armastavad oma maad ja loodust ning selle näitusega tahamegi näidata, et keskkonnahoidlikke valikuid saab teha igal sammul. Märgisega on pool tööd tarbija eest juba nö ära tehtud. Kui on nõudlust, siis tulevad ka ettevõtted kaasa ning seetõttu kasvab iga aastaga huvi ökotoodete ja teenuste pakkumiseks,» ütles keskkonnaagentuuri direktor Taimar Ala.

Keskkonnaministeeriumi asekantsleri Kaupo Heinma sõnul saab tark ja turvaline tarbimine alguse valikutest poes. "Ökomärgis on tarbijale abiks, et leida rikkalikust kaubavalikust üles just need tooted, mis on keskkonda säästes valmistatud. See on üks viis, kuidas anda oma igapäevane panus keskkonnahoidu. Samuti tasub ökomärgisega tooteid kasutada seepärast, et neis on vähem kemikaale ja seeläbi omavad väiksemat mõju meie tervisele."