Eesti ettevõtjad pälvisid kestliku loodusturismi tunnustuse

Euroopa Kaitsealade Liidult tunnustuse saamiseks tuli turismiettevõtjatel analüüsida oma ettevõtte tegevusi kolme lähiaasta perspektiivis. «Muu hulgas tuli neil hinnata oma koostööd Keskkonnaameti ja teiste partneritega näiteks looduskaitseliste sõnumite võimendamisel, aga ka jäätmemajanduse, vee- ja elektrikasutuse ning lähitulevikuks kavandatud arengute korraldamist,» sõnas Keskkonnaameti looduskaitse korraldamise osakonna projektijuht Nele Sõber.

Rahvusvahelises võrgustikus osalemine aitab kaasa ettevõtjate arengule. «Samuti on need turismiettevõtjad meie saadikud looduskaitseliste väärtuste tutvustamisel. Hea meel, et oma tegevusi analüüsides ja mõtestades on turismiettevõtjad võimalikku keskkonnajälge vähendanud ja näevad selles Keskkonnaametiga hästi toimivat koostööd,» rõõmustas Nele Sõber.

Euroopa Kaitsealade Liit on välja töötanud säästva turismi printsiibid, mille eesmärk on kvaliteetse ja jätkusuutliku turismi edendamine kaitsealadel ning nende lähipiirkondades. Liidult kvaliteedimärgi pälvinud sihtkohad ja ettevõtjad moodustavad üleeuroopalise kogukonna, mis aitab hoida turismi head kvaliteeti ning loob ühise võrgustiku vastutustundlike sihtkohtade, nende külastajate ja oma kaitsealast hoolivate elanike vahel.