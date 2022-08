Linn ootab Kakumäe kaitseala moodustamise kohta tagasisidet

Kakumäe rohealadel levivad väärtuslikud liigirikkad metsakooslused, mis on elupaigaks arvukatele taime- ja loomaliikidele ning pakuvad mitmesuguseid loodushüvesid tallinlastele. Kakumäele kavandataval kaitseala territooriumil leidub mitmeid II ja III kaitsekategooria liikide elupaiku ning piki rannikut kulgeb unikaalne kambriumi liivakivi paljand.

Kakumäe kaitseala piir. Foto: Leini Jürisaar

«Kaitseala moodustamisega soovime paremini kaasa aidata väärtuslike looduskoosluste säilitamisele, mida peavad oluliseks ka linnaosa elanikud. Liigirikkuse säilitamine on üks linna rohelistest arengueesmärkidest ning hea meel on astuda järjekordne samm just nüüd, Tallinna Euroopa Rohelise pealinna aasta eel,» rääkis abilinnapea Vladimir Svet.

«Kuna kohaliku kaitseala moodustamine Kakumäel puudutab otseselt ka kaitsealale jäävate kinnistute omanikke, siis võtsime arvesse nende ettepanekut pikendada dokumentide avaliku väljapaneku aega. Püüame leida lahendusi, mis sobiksid mõlemale osapoolele. Kummaline oli selles protsessis teada saada riigi seisukohta, et Kakumäe metsa kaitse alla võtmine võib loodust hoopis ohustada. Jään lootma, et suudame siiski riigiametnikke ümber veenda ning et arutelu läheb konstruktiivsemalt.»

«Kavandatava Kakumäe metsa kaitseala moodustavad ülelinnalise tähtsusega rohealad, moodustades väga olulise osa linna rohevõrgustikust. Sealsed metsad on kohati ürgse ilmega, mistõttu need on inimestele atraktiivsed ja kõrge loodusharidusliku potentsiaaliga. Kõrge kambriumi liivakivi astang pakub häid vaateid merele, Tabasalu pankrannikule ja Tallinna siluetile. See kõik väärib säilitamist ja kaitset,» lisas Haabersti linnaosavanem Oleg Siljanov.