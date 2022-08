Põud sunnib näljahädas somaallased pagema - jahutust otsib miljon inimest

Üle 755 000 inimese on kodunt lahkunud, kuid jäänud Somaaliasse. Koos välismaale pagenutega ulatub ümberasunute arv miljonini, ütlesid ÜRO paugulasamet UNHCR ja Norra Pagulasnõukogu (NRC).

Somaalias ja tema Aafrika Sarve naaberriikides Etioopias ja Keenias on viimase 40 aasta rängim põud, sest neli vihmaperioodi on järjest ära jäänud ning vili ja kari ikalduvad.

«See miljoni verstapost on Somaalia jaoks tõsine härekell,» ütles NCR-i Somaalia direktor Mohamed Abdi. «Nälg kimbutab nüüd tervet riiki. Üha enamad perekondi on sunnitud kõik maha jätma, sest nende külades ei ole sõna otseses mõttes üldse vett ega toitu. Kiiresti on vaja saada kokku abiraha, enne kui hilja.»