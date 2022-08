Vaata, mida sa hingad! Õhusaaste jõuab üle piiri Eestisse

«Õhk ei tunne riigipiire. Välisõhukvaliteeti mõjutavad peamiselt tööstus, elektri ja soojuse tootmine, kemikaalide kasutamine, aga ka näiteks transport. Välisõhu seiret tehakse selleks, et hinnata välisõhukvaliteeti ning analüüsida heiteallikate mõjusid. See on igale kodanikule oluline, sest õhusaaste on tänapäeva maailmas üks suurim keskkonnasaastest tingitud terviserisk,» toob Keskkonnaagentuuri direktor Taimar Ala välja suure pildi, miks seiret tehakse.

«2021. aasta tulemustele tuginedes saame öelda, et Eesti välisõhu kvaliteet on pigem hea, pikaajaliselt on saasteainete kontsentratsioonid olnud languses. Siiski on üksikuid piirkondlikke murekohti. Näiteks Kirde-Eestis ja Tartus, kus on esinenud tervisele kahjulikke aineid välisõhus, kuid õnneks nende kontsentratsioonid on jäänud piirnormide lähedale,» selgitas keskkonnakasutuse osakonna juhtivspetsialist Elo Mandel.