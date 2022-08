Kas rohepöörde nõuded põllumeestele jätavad meid nälga?

Ühendkuningriigi ökoloogia- ja hüdroloogiakeskuse poolt korraldatud 10 aasta pikkune projekt näitas, et loodussõbralik põllupidamine suurendab põllumaa liigirikkust ilma, et saagikus kuidagi kannataks.

Eesti Ornitoloogiaühingu andmete kohaselt on Eesti põllulindude arvukus aastatel 1984-2017 langenud kiirusega 24000-52000 linnupaari aastas.

Samuti leidsid nad, et vaatamata osa põllumajandusmaa annetamisele loodusele jäi üldine saagikus samaks ning mõne põllukultuuri puhul lausa paranes. Loodusele loovutatud alad olid viljakasvatuseks ebamugavad ja väikese tootlikusega. Toidutootmiseks allesjäänud alade produktiivsus tõusis koos tolmeldajate arvukuse suurenemise ning loodusliku kahjuritõrje toel.

Teadustöö tulemus on The Guardiani sõnul vastuolus mitmete Suurbritannia poliitikute avaldustega, kus nad väidavad, et Brexiti järgsed jatkusuutlikuse nõuded toovad kaasa saakikuse languse ning riikliku näljahäda.