Kliimakriisi prohvet James Lovelock suri 103 aasta vanuses

«Maailm teadis teda eesrindliku teadlase, kliimaprohveti ja Gaia teooria loojana,» seisis avalduses, kus märgiti, et ta oli ka «armastav abikaasa ja võrratu isa, keda iseloomustas piiritu uudishimu».

Lovelock tuli 1970. aastatel välja Gaia hüpoteesiga, mille kohaselt on Maa terviklik, isereguleeriv superorganism.

Hüpoteesile sai algul osaks naeruvääristamine, kuid see aitas ümber mõtestada selle, kuidas teadus näeb eluta ja elusa omavahelisi suhteid.

Aastal 2006 hoiatas ta raamatus «Gaia kättemaks» («The Revenge of Gaia»), et kui inimkond kasvuhoonegaaside emissiooni järsult ei piira, on selle hinnaks üpriski otseses mõttes põrgu.