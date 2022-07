Loomakaitseorganisatsioon kutsub augustis loobuma loomsetest piimatoodetest

Üleskutse on tingitud selles, et üle maailma tähistatakse 22. augustil taimse piima päeva. Väljakutse kestab kogu augusti ning osalema on oodatud kõik huvilised olenemata sellest, milline on nende varasem kokkupuude piimatoodete taimsete alternatiividega. Selleks, et väljakutse oleks jõukohane ja põnev kõigile, saavad osalejad väljakutse jooksul uudiskirju, mis sisaldavad tootesoovitusi, nõuandeid, retsepte ja muud huvitavat informatsiooni.