Eesti investeeringud taastuvenergiasse peavad jõudsalt suurenema

Samuti on murekohaks hoonete renoveerimise rahastamine. Hetkel keskendub riik vaid kortermajade ja eramute remondi toetamisele, ent kliimaneutraalsuse eemärgi saavutamiseks peab SEI hinnangul ajendid looma ka büroode, tööstushoonete ja kaubanduspindade renoveerimiseks. Eesti eesmärk on 2050. aastaks renoveerida 54 miljonit ruutmeetrit hooneid.

Põllumajandussektoris on instituudi sõnul praeguseks mingil määral rakendatud peaaegu kõik SEI 2019. aasta kliimaeesmärkide raportis välja toodud meetmeid, aga heitmed on endiselt stabiilses, kuigi aeglases tõusutrendis, mistõtu on sektoris vaja teha heitmete vähendamiseks tööd. Samas mööndakse raportis, et paljudel juhtudel mõjutaks ettepandud meetmete rakendamine negatiivselt teisi sektoreid.