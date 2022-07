Kaitseministeeriumi valitsemisala vähendab oma keskkonnajalajälge

«Keskkonnahoidlik tegutsemine on meie jaoks väga oluline ning kahe aastaga oleme teinud märkimisväärseid samme selles suunas. Suur rõhk on rohelise energia kasutamisel, hoonete energiaefektiivsuse suurendamisel ja veetarbimise kahandamisel, mida oleme seni edukalt suutnud teha,» märkis kaitseministeeriumi kaitseplaneerimise asekantsler Tiina Uudeberg.

Asekantsler lisas, et oma mõju on kindlasti avaldanud keskkonnateadlikkuse programm, mis on andnud panuse keskkonnateadlikkuse suurendamiseks ning aidanud eesmärke saavutada. Näiteks on valitsemisalas loobutud suures enamuses joogivee automaatidest ja joogiveena tarbitakse kraanivett.