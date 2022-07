Tappev põud on tulemas: poolt Euroopat ähvardab veepuudus ja saakide vähenemine

Juulit puudutavas raportis märgib Euroopa Komisjoni ühisuuringute keskus, et 46 protsenti Euroopa Liidu territooriumist võib tabada «hoiatustaseme» (warning level) tasandi põud ning 11 protsenti alast peab olema «valmisolekus» (alert level). Mitmel pool juba kannatavad viljasaagid veepuuduse tõttu.

EL-i andmeil on enim kannata saanud Itaalia, eriti Po jõe vesikonnas.

Aruandes öeldakse, et Hispaanias on veehoidlate maht praegu 31 protsenti madalam kui viimasel 10 aastal keskmiselt, samas kui Portugalis on hüdroelektrienergia tootmiseks vajalikku vett poole vähem kui eelmisel seitsmel aastal keskmiselt.