Maailmakoristuspäev juhib sel aastal tähelepanu suitsukonireostusele

Eesti koristuse eestvedaja Elike Saviorgi sõnul sündis idee 2020. aasta koristuse paiku. «Keskendusime tollal väikeprügile. Statistika näitas, kuivõrd palju vedeleb looduses ja linnaruumis konisid,» lausus Saviorg, tuletades seejuures meelde, et igal aastal jõuab Eestis loodusesse pea 80 tonni sigaretifiltreid. «Meie tegevuse eesmärk on tõsta inimeste teadlikkust, rääkides pealtnäha tühisest prügiliigist rohkem. Prügistamine on halb harjumus. Loodame oma koristuste ja projektidega motiveerida inimesi kasutama prügikasti või kaasaskantavat konitopsi.»

Kõpperi hinnangul ei tulene konide maha viskamise probleem alati laiskusest ega pahatahtlikkusest, vaid pigem teadmatusest. «Mul on hea meel, et sain sellele teavitustööle oma panuse anda,» märkis muusik.

Produktsioonifirma Get Shot Films, kellega maailmakoristuspäev on koostööd teinud varemgi, avaldas lootust, et valminud klipid jäävad vaatajale silma ja teenivad oma eesmärki. «Oleme tänulikud, et maailmakoristuspäev koostöös režissöör Andres Kõpperiga pöördus taas meie poole. Andrese humoorikaid lahendusi on rõõm tuntud näitlejatega avalikkuse ette tuua. Seekordsed originaallood keskenduvad mõnusale puändile,» sõnas firma produtsent Laura Reimann.