Vaikse ookeani saareriikide juhid nõudsid kiireid kliimameetmeid

Saareriikide juhid hoiatasid Fidžil toimunud tippkohtumise järel, et aeg kõige hullemate kliimastsenaariumide ennetamiseks on otsakorral ja nende riike, millest paljud on napilt üle meretaseme, ähvardab uppumine või tormide tõttu elamiskõlbmatuks muutumine.

«Oleme kliimamuutuse negatiivsete mõjude eesliinil,» ütlesid juhid kolm päeva kestnud kõneluste järel kokku lepitud strateegiadokumendis.

«Kiireid, tugevaid ja murrangulisi meetmeid on vaja globaalsel, regionaalsel ja riiklikul tasandil,» ütlesid nad.

Tänavune Vaikse Ookeani Saarte Foorum oli esimene alates pandeemia puhkemisest, kus juhid kohtusid näost näkku. Sooja taaskohtumise asemel varjutasid seda aga sisetülid ja USA-Hiina rivaliteet.

Pekingiga koostööd tegev Kiribati teatas tippkohtumise eel, et ei osale üldse ja astub ühendusest välja.

USA asepresident Kamala Harris teatas videopöördumises foorumile, et USA avab Tongal ja Kiribatil kaks uut saatkonda, määrab ametisse piirkondliku saadiku ja annab piirkonnale täiendavalt 600 miljonit dollarit abi.

Hiina ei ole teinud saladust oma soovist murda USA kauast ülemvõimu Vaiksel ookeanil ning püüab sealseid riike enda poole meelitada.

Laiem mure selle üle puhkes varem sel aastal, kui Hiina ja Saalomoni Saared sõlmisid salajase julgeolekuleppe, mis kriitikute sõnul võib viia Pekingi sõjaväebaaside rajamiseni.

Riigid ise on seda plaani eitanud ja saarte peaminister Manasseh Sogavare rõhutas neljapäeval, et baase ei taheta, kuna need teeks riigist sõjalise sihtmärgi.

Saareriikide juhid märkisid ühisavalduses, et piirkonna julgeolekukeskkond on «muutunud aina tunglevamaks» ja suurjõudude võimumängud nõuavad oma lõivu.