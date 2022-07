Mondo tõmbab Tallinnas tänavakunsti kampaaniaga tähelepanu kliimaaktivismile

«Valisin oma teose teemaks «metsakaitse», sest see teema on mulle lähedane ja ühtlasi on see probleem, mis on aktuaalne ka Eestis. Uuringud on juba näidanud, et metsade raadamist ei kontrollita ja sellel võivad olla meie riigile tõsised kliimatagajärjed. Wangari Maathai astus 50 aastat tagasi, kui kaitseorganisatsioone polnud, peaaegu üksi välja, et kaitsta Aafrika metsi ülemaailmsete tööstus- ja naftaettevõtete eest, mis hävitasid Keenia ja kogu Aafrika ökosüsteemi,» rääkis kunstnik Lex Zooz.