Hiiumaa rahvuspargi loomise ettepanek kõiki raieid ei peata

Kui rahvuspargi loomise ettepanek teoks saaks siis kasvaks Hiiumaal kõigi kaitstavate alade pindala 40 protsendini kogu saare pindalast. Praegu on Hiiumaal kaitse all ligi 20% pindalast. Kõige suurema looduskaitse aluse maa osakaaluga maakond on praegu Läänemaa, kus kaitse all on ligi 29% pindalast.