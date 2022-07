Vaalad on kliimakangelased, kes seovad rohkem süsinikku kui tuhanded puud

Kasvavad ohud, millega vaalad oma eepilistel teekondadel kokku puutuvad, on selgeks näitajaks meie vee ökosüsteemide kehvast seisust ning näitavad meile seda, kuidas kõik siin planeedil omavahel seotud on, vahendab Maailma Looduse Fond (WWF).

Vaalad on olulised ookeani ja planeedi kaitsjad

Vaalade pika elu jooksul akummulleerub nende kehadesse tohutul hulgal süsinikku. Küürvaalad suudavad oma elu jooksul siduda kuni 33 tonni CO 2 -te (üks puu seob aastas kuni 22 kilogrammi süsinikdioksiidi). Peale surma vajuvad nad ookeani põhja ja viivad seotud süsiniku endaga sajaditeks kaasa, atmosfäärist välja. See tähendab, et vaalapopulatsioonide kaitsega saame aidata taastada ookeani ökosüsteeme ning kliimamuutuseid leevendada ja nendega kohaneda. Seeläbi aitame loodusel iseennast aidata.

Kasvavad ohud ookeanireisidel

Vaatamata vaalade eluliselt tähtsale rollile meie ja meie planeedi tervisele, kannatavad need suurimetajad siiski inimtegevusest tulenevate ohtude ning häinigute all.

Need maailmameres kuhjuvad ohud mõjutavad vaalapopulatsioonide taastumist ja tervist korraga mitmel rindel. Kuigi kaubandusliku vaalapüügi moratoorium on võimaldanud mõnel vaalapopulatsioonil väljasuremise äärelt taastuda, vajavad paljud veel abi. Kuus 13-st suurest vaalalaliigist on tänaseks IUCNi punases nimestikus klassifitseeritud kui «ohualtid» või «eriti ohustatud». Põhja-Atlandi lõunavaalade polulatsioon on 366 isendiga 20 aasta madalaimas punktis, viimase 10 aastaga on arvukus langenud 30 protsenti.