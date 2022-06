Eesti ettevõte premeerib loodust hoidvaid maaomanikke krüptovaluutaga

Meriti tokeneid antakse maaomanikele ökosüsteemiteenuste eest, mida loodus pakub. Ettevõte töötab selles suunas, et huvitatud isikud ja ettevõtted saaksid osta Meriteid otse maaomanikelt, et premeerida neid, kes oma metsa ja muid loodusvarasid puutumatuna hoiavad. Meriteid saab ringluses alati olla ainult nii palju, kui palju loodus suudab neid pakkuda, mis seab valuutale sisuliselt planetaarsed piirid, teatas Single.Earth.

Esimesed metsaomanikud, kes on Single.Earthi platvormil eelregistreerunud ja läbinud vajalikud kliendi tuvastamise protseduurid, sealhulgas isikusamasuse kontrolli ja rahapesu riskihinnangu, saavad esimesed Meritid oma digitaalsesse rahakotti. Esimeses etapis hakkavad metsaomanikud, kelle mets on olnud puutumatu viimased 20 aastat, saama ühe Meriti iga 100 kilo metsas seotud süsihappegaasi eest. Selle aasta jooksul lisanduvad hindamismudelisse ka liigirikkuse ja süsinikuvaru indikaatorid.

«Oleme platvormi paar kuud testinud, olemaks kindlad, et saame hakkama suure eelregistreerimise mahuga,» kinnitas pressiteates Single.Earthi tegevjuht ja kaasasutaja Merit Valdsalu, lisades, et platvormil on juba miljon hektarit maad.