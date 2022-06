Seired: Eesti liigirikkus on paremas seisus kui Euroopas

«Siiski on ka Eestis negatiivseid suundumusi, millega tuleb tegeleda – eriti tekitab muret põllulindude olukord,» nentis Viik maaeluministeeriumi blogis, kus märgib, et Euroopa põllulindude kohta arvutatav indeks langes 2019. aastal võrreldes 1980. aastaga 59 protsenti.

Eestis on põllulindude liigirikkus on Viigi sõnul sama muret tekitav kui Euroopas. Haudelinnustiku punktloenduse põhjal langes Eestis põllulindude indeks 2020. aastal võrreldes 1983. aastaga 50 protsenti ehk kadunud on pooled põllulinnud.

Põllulindude arvukuse ja liikide arvu vähenemise põhjus on ühelt poolt põllumajanduse intensiivistumine ja põllumajandusalade maastiku mitmekesisuse vähenemine. Lisaks mõjutavad põllulinde ka põllumajanduse välised tegurid. Näiteks on paljud Eestis pesitsevad põllulinnuliigid rändlinnud ning mõjutatud rändetee ja talvitumispaikade tingimustest ning ohustatud kiskjatest. Hiljutises põllulindude pesitsusuuringus leiti, et kõige sagedasem pesade hävimise põhjus oli lindude ja imetajate pesarüüste – haritavatel põldudel hukkus seetõttu 42 protsenti ja rohumaadel 23 protsenti pesadest.

Ka Euroopa rohumaade liblikate indeks on langenud – 2018. aastal võrreldes 1991. aastaga 25 protsenti. 2016. aastal hinnati, et Euroopa liblikaliikidest kuulub ohustatud kategooriatesse 9 protsenti ning langeva populatsiooniga on 31 protsenti liikidest.

Euroopa mesilaseliikidest kuulub ohustatud kategooriatesse 4 protsenti, samas kui koguni 57 protsendi liikide kohta pole piisavalt andmeid – seejuures piisava andmestikuga liikidest 37 protsendi puhul populatsioon väheneb. 2014. aasta seisuga on Euroopa 68 kimalaseliigist ohustatud 24 protsenti.

Kimalaste kui oluliste looduslike tolmeldajate näitajad olid põllumajandusuuringute keskuse seire põhjal Eestis haritavatel põldudel ja nende servades aastatel 2009–2021 stabiilsed.