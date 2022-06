Suur osa Euroopa õlletootjatest (seal hulgas ka Eesti suurtootjad) said oma klaastaara enne Putini poolt alustatud sõda peamiselt Ukrainast, Valgevenest ja Venemaalt. Saksamaa Pruulijate liidu esimees Holger Eichele ütles oma avalduses Business Insiderile, et sõja mõjud on nüüd ka õlletööstusesse jõudnud: «Teame, et vene väed on Ukrainas mitmed klaasitehased hävitanud.» Euroopa pruulijad liiguvad kõrghooajale vastu ebakindlusega: «Antud hetkel meil on katmata juuli ja augusti tooted, milleks on kuus miljonit pudelit, nii et defitsiit on päris suur,» ütles A le Coqi tehase juht Tarmo Noop ERRile.