Sel suvel vajavad õlletootjad sind ja ringmajandust

Suur osa Euroopa õlletootjatest (seal hulgas ka Eesti suurtootjad) said oma klaastaara enne Putini poolt alustatud sõda peamiselt Ukrainast, Valgevenest ja Venemaalt. Saksamaa Pruulijate liidu esimees Holger Eichele ütles oma avalduses Business Insiderile , et sõja mõjud on nüüd ka õlletööstusesse jõudnud: «Teame, et vene väed on Ukrainas mitmed klaasitehased hävitanud.» Euroopa pruulijad liiguvad kõrghooajale vastu ebakindlusega: «Antud hetkel meil on katmata juuli ja augusti tooted, milleks on kuus miljonit pudelit, nii et defitsiit on päris suur,» ütles A le Coqi tehase juht Tarmo Noop ERR ile.

Kuna uue pudeli hind on kallis, ootavad pruulijad oma pudeleid läbi taaratagastuse tarbijate käest pikisilmi tagasi. Eesti suurtootjad Saku Õlletehas ja A le Coq koguvad oma pudelid taarapunktidest kokku, pesevad need tehases ära ning saadavad jälle uuele ringile.«Reeglina ringleb üks pudel 4-6 korda aastas, mis tähendab, et periood, mil pudel läheb koos tootega tehasest välja ja jõuab tühjana tehasesse tagasi on 2-3 kuud. Kui hinnata, et pudel on tarbija käes üks kuu, siis teoreetiliselt on võimalik seda ühte kuud kiirendada ehk tarbijad ei pea pakendeid koguma suurtesse kottidesse, et need siis kord või kaks aastas tagastada. Võib ikka kiiremini, mis teeb kogu tagastusahela sujuvamaks ja ei tekita taarajaamades ummikuid,» selgitab Eesti Pandipakendi tegevjuht Kaupo Karba. Tema sõnul on korduskasutatavate klaaspudelite turumaht Eestis pea 40 miljonit pudelit aastas.