USA lennukitootjate järgi nimed saanud Eesti metskurvitsate seiklustest saab lugeda aasta linnu blogis

Metskurvitsad ehk nepid on tuntud just oma mängulennu poolest, ent teadmised selle kohta on üsna üldised ja põhinevad pigem juhuvaatlustel, teatas ornitoloogiaühingu esindaja esmaspäeval. Aasta linnu projekti raames püüavad ornitoloogid kolm isast metskurvitsat ja varustavad nad GPS-seadmega, et jälgida ja paremini tundma õppida nepilendu.