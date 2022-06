Täna on ülemaailmne taaskasutuspäev!

Korduskasutuspäev on juba mitmendat korda üleilmselt toimuv teadlikkuse tõstmise ja korduskasutuse harjutamise päev. Eestis veab korduskasutuspäeva tähistamist eest Teeme Ära sihtasutus, kes on võtnud just viimastel aastatel strateegilisema sihi vähendada mistahes prügi tekitamist, olgu see siis läbi pakendite korduskasutuse või oma tegevuse läbivalt keskkonnahoidlikult korraldamise.