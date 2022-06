RAPORT ⟩ Eesti riigiasutuste IKT seadmete keskkonnajalajälg on võrreldav 5500 diiselautoga

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Suti sõnul tähendab suurem keskkonnateadlikkus ka info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) valdkonna keskkonnamõju hindamist. «Täna moodustab IKT sektor hinnanguliselt 2 protsenti globaalsest kasvuhoonegaaside heitest, kuid senise kasvutendentsi jätkumisel võib nimetatud näitaja 2040. aastaks tõusta üle 14 protsendi,» ütles Sutt pressiteate vahendusel. Ta lisas, et IKT keskkonnajalajälje vähendamine algab igaühest, sest võimalus kustutada pilvest näiteks vanu pilte või dokumente on kõigil.

Sutt tõi uuringule tuginedes välja, et Eesti riigiasutustes on kokku üle 41 000 IKT seadme, mille ühe elutsükli ehk 4 kuni 6 aasta keskkonnajalajälg on ligi 26 000 tonni süsihappegaasi. See on võrreldav kogusega, mille paiskavad õhku 5500 diiselautot läbisõiduga 20 000 kilomeetrit aastas.

IKT keskkonnajalajälje vähendamine algab igaühest, sest võimalus kustutada pilvest näiteks vanu pilte või dokumente on kõigil.

«Eesti eesmärk on olla 2030. aastaks digitaalselt üks rohelisemaid riike maailmas. Eesti digiühiskonna arengukavas on rohelise digiriigi teema esindatud esmakordselt ja üleminek loodussõbralikumatele lahendustele on selge prioriteet,» sõnas minister.

Raportist selgus, et rohelise digiriigi eesmärgi saavutamiseks on tähtis tegeleda riigitöötajate keskkonnahoiu alaste hoiakute kujundamisega, täpsustada riistvarahangete nõudeid, konsolideerida enam IT taristut ja teenuseid keskkonnahoidlikesse andmekeskustesse ning perioodiliselt mõõta digiriigi keskkonnamõju.