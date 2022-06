Põllumajandus- ja Toiduamet: algab saare-salehundlase seire

Eestile lähim kolle asub Peterburi piirkonnas, mis tähendab, et ka Eesti saarepuud linnades ja metsades on suures ohus.

Mardikas on levinud USA-s, Kanadas, Venemaal ja Ukrainas. Eestile lähim kolle asub Peterburi piirkonnas, mis tähendab, et ka Eesti saarepuud linnades ja metsades on suures ohus. «Väga oluline on kahjur varakult avastada, kui on veel võimalik tema levikut pidurdada,» sõnab Metsman. «Eestis ohustab kahjur peamiselt looduslikult kasvavat harilikku saart, toidupuude hulka kuulub lisaks ka pensilvaania saar,» lisab ta.