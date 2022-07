Eesti noored täiskasvanud toetavad tugevalt tuuleenergia kasutuse laiendamist

Enefit Greeni tuuleenergia valdkonnajuht Lauri Ulmi sõnul on nooremate inimeste tugev toetus tuuleenergiale üks rohepöörde õnnestumise oluline eeldus. «Praegused noored saavad olema taastuvenergiale ülemineku reaalsed elluviijad. Just selle põlvkonna jaoks muutuvad tuule- ja päikesepargid tavapäraseks osaks meie elukeskkonnast,» rääkis Ulm.

Uuringu alusel on Eestis üldiselt kõige tugevam toetus meretuuleparkide rajamisele ja 78,5 protsenti inimestest toetavad laiemat elektri tootmist meretuuleparkides. Maismaatuuleparkides elektri tootmise laiendamist toetab 74,1 protsenti vastanutest. Ligi 45 protsenti vastanutest ütleb, et Ukraina sõja ja elektrihinna tõusu tõttu tuleks taastuvenergia tootmist kiiresti suurendada.

Lauri Ulmi sõnul on tuuleenergia kõige taskukohasem ja kättesaadavam viis Eestis suures mahus taastuvenergiat toota. «Tuuleenergia CO2 jalajälg on üks madalamaid ning tuuliku rajamiseks kulutatud energia toodab turbiin tagasi juba 6-9 kuuga. Just keskkonnahoidlikkuse, hinna ja tõhususe tõttu on tuuleenergia paljudes riikides oluliseks energiasüsteemi osaks,» rääkis ta.