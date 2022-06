Keskkonnakäpa võitjad paistsid silma taaskasutuse ja säästlikkusega

Kantsleri sõnul saab keskkonnahoid alguse just laste harimisest. Samas on lastel suur mõju ka vanematele. Teadlikkuse tõstmine aga ei toimu üleöö, mistõttu on järjepidev töö äärmiselt tähtis. «Näeme kümne aasta pärast, kuidas avaldavad tulevaste täiskasvanute käitumisele mõju tänased keskkonnateadlikkuse tegevused koolides ja lasteaedades,» sõnas Münt. «Seetõttu on niisugused konkursid, kus tunnustatakse toredaid algatusi, väga olulised.»