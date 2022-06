Brasiilias Amazonases jätkus mais metsade hoogne hävitamine

Riikliku kosmoseagentuuri INPE reedel avaldatud satelliidiandmetel põhinevad arvud näitasid, et läinud kuul hävis Brasiilia Amazonases kokku 900 ruutkilomeetrit (347 ruutmiili) metsakatet, mis võrdub enam kui 126 000 jalgpalliväljakuga.

2021. aasta maiga võrreldes langes metsatustamise tempo 35 protsenti, kuid hävitustöö on suuruselt teine sestsaadik, kui vastavaid andmeid 2015. aasta augustis avaldama hakati.

Ja metsade raadamine on tänavu eelmise aasta sama perioodiga võrreldes kasvanud 12,7 protsenti.

Eksperdid ütlevad, et hävingu põhjuseks on peamiselt põlluharimine ja karjakasvatus Brasiilias, mis on maailma suurim soja- ja veiselihatootja.

Alates riigi võimsa põllumajanduslobi liitlase president Jair Bolsonaro ametisseastumisest 2019. aastal on kliimamuutuste ohjeldamise peamise ressursi, Amazonase hävitamine järsult kiirenenud.

Oktoobris tagasi presidendiametisse kandideeriva parempopulisti võimuloleku ajal on Brasiilia Amazonase metsade keskmine kadu eelmise kümnendiga võrreldes kasvanud 75 protsenti.

Sel nädalal Los Angeleses toimunud Ameerikate tippkohtumisel ütles Bolsonaro, et tema riik võib põllumajandusäri laiendada Amazonast kahjustamata, ning kaebas USA presidendile Joe Bidenile rahvusvahelise surve üle selles küsimuses.

«Meil on Brasiilia südames varandus – meie Amazonas, mis on suurem kui Lääne-Euroopa ja kus on mõõtmatu rikkus, bioloogiline mitmekesisus, mineraalid, joogivesi ja hapnikuallikad,» ütles Bolsonaro Bideniga kohtudes.

«Mõnikord tunneme, et meie suveräänsus selles piirkonnas on ohus, kuid Brasiilia säilitab oma territooriumi hästi,» ütles ta. «Keskkonnaküsimuses on meil omad raskused, kuid anname endast parima, et kaitsta oma huve.»

Kuid eksperdid arvavad teisiti.

«Kõigist teadlaskonna hoiatustest hoolimata jätkab Brasiilia jätkusuutliku arengu õõnestamist,» ütles Maailma Looduse Fondi (WWF) Brasiilia teadusdirektor Mariana Napolitano AFP-le.