Eestlased ei söö piisavalt keskkonnasõbralikult

Euroopa Komisjoni teadusliku nõustamise mehhanismi üks osalejaid, Euroopa akadeemia võrgustikest koosnev konsortsium SAPEA sõnastab kestliku toidusüsteemi põhieesmärki kui võimalust pakkuda ohutut, toitvat ja tervislikku toitu kõigile praegustele ja tulevastele kodanikele konkreetsel territooriumil, kahjustamata seejuures toidu kättesaadavust praegustele ja tulevastele inimestele, kes elavad väljaspool antud territooriumit. See tähendab, et kestlik toidusüsteem peaks olema jätkusuutlik nii keskkonna, majanduse kui sotsiaalseid aspekte arvestades.

«Toidusoovitustele vastav söömine vähendab keskkonnamõju kuni 25 protsenti olenevalt tehtavatest valikutest,» selgitas Hanna Alajõe. «Eesti toitumis- ja liikumissoovitused on koostatud tuginedes Põhjamaade soovitustele ning järgmistes soovitustes, mis avaldatakse aastal 2023, võetakse kestlikkus veel suurema tähelepanu alla.»

EAT-Lanceti aruanne ehk teaduslik ülevaade sellest, mis on säästvast toidusüsteemist lähtuv tervislik toitumine ning millised meetmed võivad toetada ja kiirendada toidusüsteemi ümberkujundamist, pakub samuti omapoolsed toitumissoovitused globaalse eesmärgiga olla suutelised tervislikult ära toita 10 miljardist inimesest koosnev tulevane elanikkond terve planeedi ulatuses.

Kui võrrelda Eesti toidusoovitusi EAT-Lanceti raportiga, siis on üldjoontes Eesti toidusoovitused juba sellega kooskõlas. Pisut rohkem kui EAT-Lanceti raportis soovitatakse Eestis süüa kartulit, piimatooteid ja mune.

«Kui vaadata võrdlust Eestis välja antud toidusoovituste ja reaalse tarbimise vahel, näeme, et siin on suuremad käärid: tarbime soovituslikust vähem täisteratooteid, putrusid, köögivilju, seemneid-pähkleid ja kala, kuid liha tarbivad eestlasted soovituslikust rohkem,» lisas Alajõe. Need muutused oleksid kooskõlas nii Eesti toidusoovitustega kui mõjutaksid ka toidusüsteemi kestlikkust.