Vakra: biojäätmete eraldamisel tuleb tegutseda jõulisemalt

Üleminekuperioodil jäävad prügilatele kehtima keskkonnaload, mis keelavad töötlemata jäätmete ladestamise. Lubatud on teatud oludes biolagunevaid jäätmeid sisaldavate segaolmejäätmete vaheladustamine enne põletust ning võimalus vältida segaolmejäätmete järeltöötlemist, kui jäätmete koostises on võimalik veenduda teiste meetoditega.

«Kui prügila suudab tõendada, et ladestatavates jäätmetes on biolagunevat materjali vähem 20 mahuprotsendist, tohib seda ladestada ilma kohapealse töötluseta,» selgitas keskkonnaameti ringmajanduse büroo juht Rein Kalle. «See tähendab, et eeskujulikus omavalitsuses, näiteks Hiiumaal, kus biolagunevate jäätmete kogumine toimib väga hästi, ei olegi põhjust nendel jäätmetel segaolmeprügisse jõuda ja neid jäätmeid töödelda tarvis ei ole,» selgitas Kalle. Jäätmete koostist võib prügila tõendada ka uuringute või proovide abil.

Keskkonnaameti peadirektori Rainer Vakra sõnul on järgmise pooleteise aasta suurim eesmärk jäätmevaldkonnas biojäätmete liigiti kogumise korraldamine. «Nõude suur eesmärk on vähendada kasvuhoonegaase, sest kapsastest ja kartulitest tekib prügila anaeroobsetes tingimustes kange nõrgvesi ja eraldub metaan, mis on oluline kasvuhoonegaas. Samas liigiti kogutud materjalist saaks toota kasulikku biogaasi või komposti,» selgitas Vakra.

«Selleks, et biojäätmed hiljemalt järgmise aasta lõpuks olmejäätmetest välja saada, peame tegusema kohe ja viimase 10 aasta edenemise tempo näitab, et tegutseda on vaja senisest jõulisemalt,» ütles Vakra. «Analüüs näitab, et eesmärk on saavutatav.»

Nõue liigiti kogutud jäätmeid enne prügilasse ladestamist töödelda tuleneb otseselt kehtivast seadusest ning on kantud eesmärgist ladestada senisest tunduvalt vähem biolagunevaid jäätmeid. Juba aastaid kehtib jäätmeseaduse nõue, et prügilasse ladestatavate olmejäätmete hulgas ei tohi olla üle 20 massiprotsendi biolagunevaid jäätmeid.