RAPORT ⟩ Kliimaeesmärgid nõuavad lennundussektori emissiooni kärpimist

Aastal 2015 sõlmitud kliimalepe näeb ette soojenemise piiramist alla kahe kraadi Celsiuse järgi, ideaalis aga alla 1,5 kraadi. Maa keskmine temperatuur on tõusnud juba 1,2 kraadi võrra tööstuseelsest tasemest.

See paneks lennundussektori kursile piirata emissiooni «mahus, mis on kooskõlas 1,75-kraadise soojenemisega,» teatas ICCT.

«See nõuab aga agressiivseid poliitikameetmeid, et emissioon tipneks hiljemalt 2030. aastaks.»

Lennundussektor on üks kiiremini kasvavaid kasvuhoonegaaside allikaid ja seda on keeruline dekarboniseerida. Eksperdid on panustanud tööstuse kliimaeesmärkide täitmisel innovatsioonile vesinikkütuste või niinimetatud kestlike lennukikütuste (SAF) vallas.