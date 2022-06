Uuelt kaardikihilt saab ülevaate Eesti paisudest

Valdav osa uuele kaardikihile kantud ligi 1800 paisukohast kaardistati 2012. ja 2013. aastal toimunud inventuuri käigus. Seega võivad andmed olla juba osaliselt vananenud, sest järjest enam võimaldatakse elurikkuse taastamise nimel meie jõgede ja järvede veel vabalt voolata. Paljud paisud on jäetud hooletusse ning on lagunenud. Samas on teada ka neid paisutusi, mis kaardile pole jõudnud.

Keskkonnaamet palub, et aadressile paisud@keskkonnaamet.ee saadetav teave sisaldaks esmalt paisu keskkonnaportaalis kuvatavat nime, lisaks hinnangut paisu seisukorra kohta ja kuupäeva, mil kohapeal on käidud. Kui teil on teavet paisu kohta, mida kaardikihil pole märgitud, siis on vajalik edastada paisu täpne asukoht (küla, valla/linna ja maakonna nimi) ning paisu x ja y koordinaadid. Kui on võimalik lisada fotosid, siis palub Keskkonnaamet märkida, kas foto on tehtud vaatega ülesvoolu või allavoolu. Hea, kui fotol oleks ka mingisugune mõõdupuu, mis annaks aimu mõõtkavast. Palume arvestada, et eramaal võivad kehtida liikumispiirangud.