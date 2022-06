Viimsi valiti EL kliimamuutustega kohanemise missiooni liikmeks

Viimsi vallavanema Illar Lemetti sõnul on missiooni liikmeks valimine vallale oluline võimalus ja suur tunnustus. «Kliimamuutustega kaasnevad probleemid on meie ühised lahendamist ootavad küsimused. See tähendab pingutust ja senise mõtteviisi muutust kõikidel tasanditel. Vallaametnikust kuni iga kogukonnaliikmeni. Mul on hea meel, et saame Viimsis anda oma panuse sellesse, et arendada ja proovida uusi võimalusi, mida loodetavasti saavad tulevikus rakendada ka teised piirkonnad,» ütles Lemett.